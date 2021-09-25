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حاول رجل يبلغ الخامسة والخمسين من عمره، يرتدي الملابس العسكرية الروسية، استعراض قدراته على ابتلاع أفعى سامة، إلا أنها لدغته مما تسبب في وفاته.

وذكرت وكالة أنباء روسيا اليوم أن رجلاً روسيًا يبلغ 55 سنة، يقيم بمقاعطة استراخان الروسية، دفع حياته ثمنًا لفشله في ابتلاع أفعي سامة.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته الوكالة رجلاً في الخمسينيات من العمر مرتديًا الملابس العسكرية، أمام سيارة يبدو أنها عسكرية.

شخص يحاول الاستعراض أمام أصدقائه.. يحاول ابتلاع أفعى سامة فلدغته

وكان يظهر في الفيديو حوله 3 أشخاص بينهم سيدة ترتدي الملابس العسكرية، وتطلق صرخات ضاحكة قبل وأثناء ابتلاع الثعبان الصغير الذي بيديه.

ويوضح الفيديو أن الشخص الروسي الذي يبدو أنه جندي روسي والسيارة التي تقف عليها امرأة ترتدي أيضًا الملابس العسكرية أن المذكور كان يقول لايف.

ويبدو أن الشخص الذي في الفيديو كان يرغب في تصوير عملية ابتلاعه الأفعى، والتى تسببت محاولته الفاشلة في فقدان حياته.

أخرج الشخص الذي حاول الاستعراض الأفعى من فمه بسرعة بعد ثوان من محاولته الثانية من فمه بعد أن لدغته في فمه.

ولا تتجاوز مدة الفيديو الذي نشرته روسيا اليوم نقلاً عن MASH مدة 23 ثانية فقط.

نقل المرافقون للجندي الروسي إياه إلى المستشفى ولكن الأطباء لم يتمكنوا من إسعافه، وتوفي متأثرًا بالتسمم.

وقالت مصادر إعلامية إن الرجل كان يحاول استعراض قدراته أمام أصدقائه، فقام بوضع الأفعى السامة مرتين في فمه، وتسببت المرة الثانية في إصابته بلدغة قاتلة من الأفعى.

ويمكن مشاهدة الفيديو من هنا: رجل يدفع حياته ثمنًا لابتلاع ثعبان للاستعراض أمام أصدقائه.

المصدر: روسيا اليوم