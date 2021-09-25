رئيس أذربيجان : نزاع ناجورنو كاراباخ تم تسويته بعد 30 عاما

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس أذربيجان إلهام علييف، إنه تمت تسوية نزاع ناجورنو كاراباخ بعد 30 عاما، حيث تمكنت بلاده من استعادة وحدة أراضيها.

وأضاف خلال كلمة أثناء دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن أذربيجان قامت بتسوية النزاع الذي استمر 30 عاما، بطرق عسكرية ودبلوماسية، واستعادت وحدة أراضيها والعدالة التاريخية.

وأشار إلى أن «نزاع كاراباخ أصبح من الماضي، أن الوحدة الإدارية الجبلية قد حلت في أذربيجان، حيث تم تحويلها إلى منطقتي كاراباخ وزنغيزور الشرقية الاقتصاديتين.

وأضاف أنه لم ير ردود فعل إيجابية من قبل أرمينيا على المقترحات لتوقيع معاهدة السلام، مؤكدا استعداد باكو لإطلاق الحوار حول ترسيم الحدود والاعتراف المتبادل بسيادة ووحدة أراضي البلدين.

وكانت قد اندلعت اشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا في 27 سبتمبر الماضي وتوقفت الأعمال العسكرية في 10 نوفمبر وفقا لاتفاق روسي بنشر 1960 جنديا من قوات حفظ السلام.