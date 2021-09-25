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«الداخلية» توجه قافلة طبية للكشف على المحتجزين ورجال الشرطة ببني سويف

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«الداخلية» توجه قافلة طبية للكشف على المحتجزين ورجال الشرطة ببني سويف «الداخلية» توجه قافلة طبية للكشف على المحتجزين ورجال الشرطة ببني سويف

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قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالمرور على أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن بنى سويف للإطلاع على الإجراءات المتبعة لإستقبال المواطنين.

وتلقت اللجنة شكواى المواطنين حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التي تقدم للمواطنين، لاسيما كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.

يأتى ذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من .

كما قام قطاع الخدمات الطبية بتوجيه قافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة إلى مديرية أمن بنى سويف، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين المترددين على أقسام ومراكز الشرطة بالمديرية والمحتجزين ورجال الشرطة والعاملين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

المصرى اليوم

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