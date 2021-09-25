مريض نفسي ينهي حياة شقيقته بقنا

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أنهى مريض نفسى حياة شقيقته إثر تعديه عليها بالضرب المبرح على وجهها حتى فارقت الحياة بمنطقة نجع عزوز بمركز دشنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، بمصرع «صابرين. ف. س»، 45 عامًا، متأثرة بإصابتها بهبوط حاد نتيجة التعدي عليها بالضرب المبرح.

كشفت تحريات المباحث، برئاسة اللواء طارق يحيي، مدير المباحث الجنائية، والمقدم عمر الشريف، رئيس مباحث دشنا، والنقيب أحمد عصام، معاون المباحث، أن المتهم في الواقعة، شقيق المجنى عليها ويدعى «سليمان. ف. س»، 53 عاما، مريض نفسي، حيث تعدى على شقيقته بالضرب حتى فارقت الحياة فتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.