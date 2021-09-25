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وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكولومبية في نيويورك

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بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها

وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكولومبية في نيويورك

الْتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، نائبة رئيس جمهورية كولومبيا وزيرة الخارجية مارتا لوسيا راميريز، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 76 بنيويورك.

وشهد اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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