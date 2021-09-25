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رفع كشك مخالف استجابة لشكاوى المواطنين بجوار الشهر العقاري بالأقصر

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رفع كشك مخالف استجابة لشكاوى المواطنين بجوار الشهر العقاري بالأقصر رفع كشك مخالف استجابة لشكاوى المواطنين بجوار الشهر العقاري بالأقصر

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طالب المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرئيس مدينة الأقصر بمتابعة الشكوى الواردة من إدارة التفتيش المالي والإداري بديوان عام محافظة الأقصر، بشأن تواجد كشك خشبي مخالف تحيط به بعض الإشغالات والباعة الجائلين بجوار مبنى الشهر العقاري بمنطقة النجع الطويل ..

حيث قام العميد طارق لطفي رئيس المدينة بمتابعة الشكوى ومعاينتها على أرض الواقع، مطالبا أحمد عوض الله رئيس حي شمال بإزالة الإشغالات وإيجاد الحل الفوري والجذري للكشك المخالف، والتنسيق مع شرطة المرافق لتنفيذ أعمال الإزالات الفورية حفاظاً على المظهر الحضاري لمدينة الاقصر ..

وأكد رئيس مدينة الأقصر على أهمية رصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشددا على رؤساء الاحياء متابعة شكاوي المواطنين بصفة مستمرة ميدانيا، والعمل دائماً على تقديم خدمة مميزة يرضى عنها المواطن.

المصرى اليوم

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