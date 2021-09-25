«المحامين»: فتح مقر النقابة للأعضاء بعد غلقه 3 أيام بسبب كورونا

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أعلنت نقابة المحامين، عن عودة مقار النقابة لفتح أبوابها من جديد، غدا الأحد، وذلك عقب انتهاء أعمال التعقيم والتطهير التي جرت على مدار ثلاثة أيام، على أن تباشر جميع الإدارات بالنقابة العامة، ونادي المحامين النهري بالمعادي، مهامها من صباح الغد.

وناشدت النقابة العامة للمحامين، جميع الأعضاء المترددين على مقرها، وإداراتها الالتزام بإرشادات وزارة الصحة، والإجراءات الوقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكانت الأمانة العامة للنقابة، قررت يوم الخميس الماضي، غلق مقر النقابة العامة بشارع رمسيس، لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الخميس الماضي، حتى اليوم، لأعمال التطهير والتعقيم نتيجة اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، على أن يتم استئناف العمل يوم الأحد الموافق 26 سبتمبر، مع استمرار عمل إدارة العلاج بالنقابة العامة، حرصا على مصلحة الزملاء.