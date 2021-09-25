أبرزها مركز زراعة الأعضاء والرعاية النهارية.. غدًا افتتاحات جديدة بمستشفى عين شمس التخصصي

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يشهد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس غدا الأحد مجموعة من الافتتاحات بمستشفى عين شمس التخصصي والتي تشمل مبنى الB والذي يضم مركز زراعة الأعضاء، قسم القلب، قسم الأورام، الرعاية النهارية، الرعاية المتوسطة لمرضى الأورام، أقسام الباطنة العامة والمتخصصة (وحدة أمراض الكلى، وحدة أمراض الدم، وحدة الجهاز الهضمي)، قسم طب المناطق الحارة، الأمراض المتوطنة.

كذلك سيتم افتتاح الرعايه المركزة (A) الخاصة بمرضى الجراحات وزراعة الاعضاء، وذلك بحضور د عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، د أيمن صالح نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث، د هشام تمراز نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه، د اشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، د على الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعيه، د وليد انور عبدالمحسن مدير مستشفى عين شمس التخصصى , د هشام انور نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصى د محمد عوض تاج الدين المستشار الطبي لرئيس الجمهورية , و وكلاء كلية الطب، المدير الطبي بالمستشفى ا.د محمد رزق ومديري المستشفيات الجامعيه والسادة رؤساء الاقسام، ا.د عبدالوهاب عزت رئيس الجامعه السابق وا.د حلمي الغر أمين عام المجلس الاعلى للجامعات الخاصة.

جدير بالذكر أن إدارة مستشفى عين شمس التخصصي على إستمرار عملية التطوير سواء في البنية التحتية أو الأجهزة وكذلك المباني الطبية والإدارية ويضم مبنى ( B) 158 سرير، 15 سرير رعاية متوسطة , 17 سرير رعاية نهارية بالأورام تم تجهيزها بأحدث التقنيات الطبية اللأزمة لمرضى الأورام وغرفة لتحضير العلاج الكيماوي .