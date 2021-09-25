الاتحاد الدولي للمواي تاي يكشف تفاصيل إقامة البطولة الإفريقية في الغردقة

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أعلن الاتحاد الدولي للمواي تاي برئاسة التايلاندي الدكتور ستشاي تبسوان، تفاصيل استضافة مصر البطولة الإفريقية المقرر إقامتها في الغردقة خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر المقبل المؤهلة لدورة الألعاب العالمية في أمريكا 2022.

وذكر الاتحاد الدولي للعبة أن منافسات البطولة الإفريقية للمواي تاي ستكون للاعبين واللاعبات في الأعمار السنية بداية من 17 حتى 40 عاما في منافسات أوزان 45 كجم حتى فوق الـ 75 كجم.

وتمنى الاتحاد الدولي للمواي تاي لجميع الدول المشاركة بالتوفيق في البطولة الإفريقية التي تستضيفها مصر لأول مرة في تاريخها برعاية الاتحاد المصري للعبة برئاسة محمد إبراهيم.

وواصل محمد إبراهيم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي التنسيق مع مسئولي وزارة الشباب والرياضة من أجل الاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة باستضافة البطولة الإفريقية حتى تخرج بالشكل الذي يليق بسمعة مصر الرياضة ونجاحها في تنظيم البطولات العالمية وسط توالي الإشادات من مختلف الدول المشاركة.

وأكد رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي أن قوة مصر في المجال الرياضي كانت السبب الرئيسي في منح الاتحاد الدولي للعبة مصر شرف استضافة البطولة الإفريقية نظرا لما تمتلك مصر من بنية تحتية عملاقة وتجهيزات رياضية مؤهلة لاستضافة الأحداث الدولية.

من جانبه أشار عبد الكريم الهلالي رئيس الاتحاد الأفريقي للمواي تاي إلى أن النسخة الأولى من البطولة القارية تم تنظيمها في المغرب في مدينة القنيطرة بمشاركة 15 دولة إفريقية، متوقعا نجاح النسخة الثانية بعد إسناد تنظيمها إلى الاتحاد المصري للعبة في مدينة الغردقة الساحلية.

ويواصل الاتحاد المصري للمواي تاي تلقى التأكيد من الدول للمشاركة في البطولة الإفريقية، مع رفع حالة الطوارئ داخل أروقة الاتحاد من أجل الخروج بتنظيم مشرف يليق باسم وسمعة مصر الرياضية التي استضافت العديد من الأحداث الرياضية العالمية وحققت نجاحا باهرا.