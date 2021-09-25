التشكيل المتوقع للأهلي امام إنبي بعد تأكد غياب الشحات وطاهر و ابراهيم

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استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، على ملامح تشكيل لاعبيه أمام إنبي في المباراة المقرر لها اليوم السبت في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

ويشهد تشكيل الأهلي عدة تغييرات، في ظل غياب حسين الشحات وطاهر محمد وياسر إبراهيم للإصابة وخروجهم من حسابات الجهاز الفني.

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وأكرم توفيق.

وسط الملعب: عمرو السولية وأليو ديانج «حمدي فتحي» ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: محمود كهربا ولويس ميكيسوني ومحمد شريف.

ويلتقى الفائز من مباراة اليوم مع بيراميدز في دور الثمانية فوزه على سموحة 3-1.