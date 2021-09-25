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التشكيل المتوقع للأهلي امام إنبي بعد تأكد غياب الشحات وطاهر و ابراهيم

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التشكيل المتوقع للأهلي امام إنبي بعد تأكد غياب الشحات وطاهر و ابراهيم التشكيل المتوقع للأهلي امام إنبي بعد تأكد غياب الشحات وطاهر و ابراهيم

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استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، على ملامح تشكيل لاعبيه أمام إنبي في المباراة المقرر لها اليوم السبت في دور الـ16 من بطولة كأس .

ويشهد تشكيل الأهلي عدة تغييرات، في ظل غياب حسين الشحات وطاهر محمد وياسر إبراهيم للإصابة وخروجهم من حسابات الجهاز الفني.

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وأكرم توفيق.

وسط الملعب: عمرو السولية وأليو ديانج «حمدي فتحي» ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: محمود كهربا ولويس ميكيسوني ومحمد شريف.

ويلتقى الفائز من مباراة اليوم مع بيراميدز في دور الثمانية فوزه على سموحة 3-1.

المصرى اليوم

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