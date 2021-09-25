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أمين عسير يتفقد سير أعمال مبادرة بلدية تنومة لمعالجة التشوه البصري

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أمين عسير يتفقد سير أعمال مبادرة بلدية تنومة لمعالجة التشوه البصري أمين عسير يتفقد سير أعمال مبادرة بلدية تنومة لمعالجة التشوه البصري
شملت عددًا من القرى والحدائق العامة والمنتزهات

أمين عسير يتفقد سير أعمال مبادرة بلدية تنومة لمعالجة التشوه البصري

‬ تَفقّد أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، سير أعمال بلدية محافظة تنومة، خلال جولة مفاجئة لمتابعة أعمال البلدية في معالجة مظاهر التشوه البصري، وهي أحد مبادرات برنامج جودة الحياة، ضمن برامج رؤية المملكة 2030.

وشملت جولة "الحميدي"، المرافق العامة، وعددًا من القرى، وكذلك الحدائق العامة والمنتزهات الطبيعية، واطلع على سير أعمال البلدية في رصد ومعالجة مظاهر التشوه البصري، وعن مدى نسبة الإنجاز في العناصر والمحاور المستهدفة، شاملة جميع المرافق العامة والأرصفة والممرات، إضافة إلى متابعة أعمال التشجير والتجميل والمسطحات الخضراء، ومعالجة حفر الشوارع، ورفع الصبات الخرسانية والسيارات التالفة ومخلفات البناء وأعمدة الإنارة.

وشدد "الحميدي" على ضرورة سرعة الاستجابة للبلاغات الواردة على هاتف البلاغات 940، أو عبر حملة (صور_وأرسل) التي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري عبر تطبيق "بلدي"، المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية للارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين جودة الحياة.

وأكد "الحميدي" أن الأمانة وبلديات المنطقة كافة مستمرة في تنفيذ خططها وجهودها الرامية لمعالجة عناصر التشوه البصري، وتعزيز دور الأمانة وبلدياتها في تحسين المشهد الحضري لرفع مستوى جودة الحياة؛ وفقًا لرؤية المملكة 2030، حاثًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية لتحقيق أهداف المبادرة ورصد التشوهات البصرية.

من جانب آخر أكد رئيس بلدية محافظة تنومة، عبدالله مفرح الشهري، أن زيارة وجولة أمين المنطقة، جاءت حرصًا على الاطلاع على سير أعمال البلدية على أرض الواقع، وعلى الخطط المعدة لهذا الشأن، وعن مدى فعاليتها، والتأكد من عدم وجود أي عوائق قد تعيق أعمال البلدية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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