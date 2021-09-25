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استقالة عشرات القيادات من حركة النهضة التونسية

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استقالة عشرات القيادات من حركة النهضة التونسية استقالة عشرات القيادات من حركة النهضة التونسية

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أعلن 113 قياديا في حركة النهضة من بينهم نواب وأعضاء سابقون في المجلس التأسيسي وأعضاء في مجلس الشورى ومسؤولون في المحافظات، عن استقالاتهم من الحزب.

وأرجع المستقيلون في بيان صدر اليوم السبت، أسباب اتخاذهم قرار الاستقالة إلى «الإخفاق في معركة الإصلاح الداخلي للحزب» مؤكدين أنّ السبب المباشر في الإستقالة الجماعية إعترافهم بالفشل في إصلاح الحزب من الداخل والإقرار بتحمّل القيادة الحالية المسؤولية الكاملة في ما وصلت إليه الحركة من عزلة في الساحة الوطنية.

ومن بين موّقعي بيان الاستقالة قيادات من الصف الأوّل، وعدد من أعضاء مجلس النواب المعلقة اختصاصاته، وعددمن أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على، وعدد من أعضاء المجلس الشورى الوطني ومجالس الشورى في المحافظات ومكاتب المحافظات والمحليات.

وحمل المستقيلون المسؤولية لـ«الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة» ما أدى إلى «عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر 2021».

كما حمل المستقيلون النهضة «قدرا هاما من المسؤولية في ما انتهى إليه الوضع العام بالبلاد من تردٍّ فسح المجال للانقلاب على الدستور وعلى المؤسسات المنبثقة عنه».

المصرى اليوم

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