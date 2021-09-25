وكيل القوى العاملة بالنواب: قرار عودة عمل المصريين للدول عربية خطوة فاعلة لتحقيق التكامل

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قال النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ان قرار الحكومة بشأن عودة العمالة المصرية لبعض الدول العربية، يأتي ذلك في إطار المشاركة في جهود البناء والتعمير في البلدان العربية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد من الخطوات الفاعلة لتحقيق التكامل العربي.

وأشار مهني، خلال البيان الصادر له، إلى أن قرار عودة العمالة المصرية هو خير دليل على ما تحظى به العمالة المصرية من مهارة ومكانة في دول الجوار، لافتًا إلى أن الدولة المصرية ستجني سثمار هذا القرار في الوقت القريب، خاصة وأنه سيؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصري بسبب العائد القومي المصري من ليبيا وتحويلات المصريين التي كانت تتجاوز 2 مليون دولار خلال الفترة الماضية.

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ان الفترة الماضية شهدت عودة عمالة مصرية كبيرة من دول الخليج وعلى رأسهم السعودية، نتيجة خطوات المملكة لترتيب البيت الداخلي بالنسبة للعمالة داخلها سواء من رسوم على المرافقين أو غيرها، كما أن هذة العودة بالتأكيد هي نتاج جهود القيادة السياسية وحكمتها في كيفية التعامل مع القضايا العربية وتوطيد العلاقات وعودتها لمسارها الحقيقى والطبيعى بين الأشقاء.