مدير عام التعليم العام يتابع انطلاق البرنامج التدريبي لمعلمي وموجهي الصف الرابع الابتدائي

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تابع إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام صباح اليوم السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ إنطلاق البرنامج التدريبي لمعلمي موجهي الصف الرابع الابتدائي على المناهج الجديدة المطورة للعام الدراسي الجديد 2021-2022 بقاعات مركز التطوير التكنولوجي بحضور موجهي عموم العموم الدراسية ومسئولي التعليم الابتدائي وذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ عاطف سلامة وكيل الوزارة.

وأكد جاتو للمتدربين ضرورة تحقيق أقصي استفادة ممكنة من فعاليات التدريب لضمان اتقان المنهج وفق رؤية الوزارة ومعرفة طرق جديدة في شرح المحتوي الدراسي لتبسيط وصول المعلومة لطلاب الصف الرابع اعتماداً علي التفكير والإبداع بعيدا عن الحفظ والتلقين .

وأوضح اسماعيل جاتو مدير تعليم مطروح أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار حرص الوزارة علي صقل المعلمين للمنهج الدراسي الخاص بالصف الرابع الابتدائي بهدف وضع القواعد الأساسية لمجتمع تعليمي مصري جيد قائم على المشاركة والتعاون وتبادل الخبرات وفق رؤية مصر 2030 مع انطلاق قطار المنظومة التعليمية الجديدة ووصولها لمحطة الصف الرابع الابتدائي الذي سيجري تطبيقه بجميع مدارس الجمهورية مع بداية الدراسة .