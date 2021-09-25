إيران تعلن تطعيم 400 ألف من اللاجئين بلقاحات مضادة لفيروس كورونا

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أعلن رئیس الهلال الأحمر الإيراني كريم همّتي، أنه تم تلقيح 400 ألف من اللاجئين الذين تم تسجيلهم بصورة رسمية في بلاده بلقاح مضاد لفيروس كورونا، اليوم السبت.

وقررت السلطات الإيرانية منح بطاقات هوية مؤقتة لللاجئين غير الشرعيين لغرض إكمال تطعيم جميع اللاجئين.

وتستضيف إيران نحو 4 ملايين لاجئ وطالبت المجتمع الدولي بدعمها في تقديم الرعاية الطبية وتلقيح اللاجئين.

وحصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في لقاءاته على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على وعود من بعض الدول والمنظمات الدولية بتقديم اللقاحات للاجئين في إيران.