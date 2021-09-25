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بعد يومين.. "غوغل" تحكم بالإعدام على ملايين الهواتف الذكية

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بعد يومين.. "غوغل" تحكم بالإعدام على ملايين الهواتف الذكية بعد يومين.. "غوغل" تحكم بالإعدام على ملايين الهواتف الذكية
خبراء أمن المعلومات: أنظمة التشغيل القديمة أكثر عُرضة للاختراق

بعد يومين..

يتبقى يومان فقط على قيام "غوغل" بقطع خدمات كاملة عن ملايين الهواتف الذكية التي تعمل بأنظمة تشغيل قديمة؛ وفق ما صدر عن الشركة العملاقة.

وبحسب إعلان الشركة، فإن الأجهزة المتأثرة تعمل بنظام "أندرويد 2.3" الذي تم إصداره قبل سنوات؛ حيث ستفقد مزايا "غوغل" بحلول يوم الاثنين ما لم يتم تحديثها إن كان ذلك ممكنًا، أو استبدالها إن لم يكن ممكنًا.

وتشمل الخدمات التي ستُقطع: محرك "غوغل" للبحث، و"خرائط غوغل"، و"يوتيوب"، و"جي ميل"، ومتجر ألعاب "غوغل"، وتقويم "غوغل".

وأرجعت الشركة قطع الخدمات عن هذه الأجهزة، بقولها إن الخطوة "جزء من جهودها المستمرة للحفاظ على أمان مستخدميها".

وذكر خبراء أمن المعلومات أن أنظمة التشغيل القديمة أكثر عرضة للاختراق من جانب القراصنة.

ولمواصلة استخدام التطبيقات المتوقفة؛ سيحتاج المستخدم إلى ترقية هاتفه الذكي إلى "أندرويد 3.0" على الأقل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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