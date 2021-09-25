أخبار عاجلة

«الأرصاد» تصدر تحذير عاجل للمواطنين بشأن الطقس -
متحدث وزارة الكهرباء يوضح تفاصيل مركز التحكم الآلي -
اليوتيوبر حمدي عاشور يكشف عن أرباحه السنوية -
«حتى يعرف العالم» انطلاق مؤتمر تحضيري لاحتفالية مرور 2000 سنة على قيامة المسيح -
حسن شاكوش يكشف تفاصيل خلافه مع رضا البحراوي -
قرقاش: «إكسبو 2020 دبي» يمثل منصة للاحتفاء بالتعاون الإنساني -
لابيد لنظيره البحريني: حل الدولتين مستحيل حاليا ونواجه تهديدات مشتركة -
محمد بن راشد عن إكسبو: ليلة اختصرت المسافات.. وجمعت الأمم والثقافات -
معتز إينو: كيروش «بتاع شغل» -
المصري يفوز على الجمارك برباعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

فيديو.. أمطار غزيرة تدمر طرقا في جمهورية داغستان الروسية

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
لأول مرة.. مقاتلة "أف-16" وطائرة "بيرقدار آقنجي" تركية مسيّرة تحلّقان معا

لأول مرة.. مقاتلة "أف-16" وطائرة "بيرقدار آقنجي" تركية مسيّرة تحلّقان معا

لبنان.. تشكيل وفد التفاوض مع صندون النقد

لبنان.. تشكيل وفد التفاوض مع صندون النقد

شاهد.. اختطاف عامل وقود في وضح النهار في السعودية

شاهد.. اختطاف عامل وقود في وضح النهار في السعودية

وزير الخارجية الإسرائيلي يصل البحرين في زيارة تاريخية

وزير الخارجية الإسرائيلي يصل البحرين في زيارة تاريخية