رئيس جامعة الزقازيق يشكر الصيادلة لدورهم الفعال في مواجهة جائحة كورونا

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وجه الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقايق، الشكر لصيادلة مصر وخاصة المستشفيات الجامعية شركاء الكفاح مع كافة أعضاء الكوادر الطبية، في اليوم العالمى للصيدلى والذى يأتى بعنوان «صيدلى مؤتمن على صحتك»، مشيداً بدورهم الوطني والبطولي في تلك الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد من جائحة كورونا، فضلاً عن تضحياتهم المتواصلة بأرواحهم للعبور بالوطن من تلك الجائحة محققين بدورهم الأمن والرخاء والاستقرار بجميع ربوع الوطن الغالي.

وأكد رئيس الجامعة أن التعاون أساس النجاح بين كافة أعضاء الكادر الطبى إذ يشكل الصيادلة فريقا متكاملاً كعنصر أساسى في المنظومة العلاجية، ويسهم التناغم في الأداء والانسجام بينهم في تطوير الأداء، ودائماً ما يتوج العمل الجماعي المشترك بالنجاح عطفاً على استكمال مقوماته، كل التوفيق لأرباب هذه المهنة العظيمة نحو مستقبل أفضل بإبداعاتهم، وترجمتها اكتشافات علمية ولقاحات لوقاية البشر، برعاية وطنية ودعم معنوي من الجميع.

جديراً بالذكر أن الاتحاد الدولي الدوائى اعتمد يوم 25 سبتمبر يومًا عالميًّا للصيادلة، يُحتفل به سنويًّا ابتداءً من عام 2009‏، ودعت جميع الجمعيات الوطنية للصيادلة التي على علاقة رسمية مع منظمة الصحة العالمية للاحتفال باليوم ‏العالمي للصيدلي بطريقة مناسبة؛ لتوعية الجمهور بدورهم وتشجيع الأنشطة التي تعزز وتدافع عن دور الصيدلي في تحسين الرعاية الصحية.