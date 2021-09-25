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تطوير لقاح كورونا المصري وصحة الحيوان في محاضرات نقاشية بالمركز القومي للبحوث

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تطوير لقاح كورونا المصري وصحة الحيوان في محاضرات نقاشية بالمركز القومي للبحوث تطوير لقاح كورونا المصري وصحة الحيوان في محاضرات نقاشية بالمركز القومي للبحوث

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ينظم المركز القومي للبحوث، المؤتمر الدولي التاسع لشعبة البحوث البيطرية وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى والدكتور السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضى بجمهورية العربيه والدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث، اعتبارا 27 سبتمبر ولمدة يومين.

وقالت الدكتور منى سعيد محمود رئيس الشعبه البيطرية، أن المؤتمر يقام بعنوان «صحة الحيوان وتأثيرها على الأمن الصحي العالمي» حيث يتناول المؤتمر الأهتمام بصحة الحيوان ومنع تهديدات الأمراض المعدية واكتشافها المبكر ومقاومتها كخطوه هامه للحفاظ على صحة الأنسان والبيئة على طريق دعم برنامج التنمية المستدامة وخطة الدولة 2030

وستتضمن الفعاليات العلمية محاضرات سيلقيها نخبه من العلماء الأجانب والعرب والمصريين وندوات وورش عمل وجلسات نقاشية تتضمن البحوث التطبيقية والأساسية في محاور تشخيص ومراقبة الأمراض البيطرية تكاثر الحيوانات والتلقيح الصناعي

واضاف الدكتور حسام حسن عباس وكيل الشعبة، أن المؤتمر سيناقش ظهور سلالات جديدة من أمراض الدواجن وتأثيراتها على صناعة الدواجن.

وتتضمن جلسات المؤتمر محاضرة الدكتور محمد أحمد رئيس وحدة الفيروسات بمركز التميز العلمى بالمركز القومى للبحوث عن «تطوير لقاح الكورونا المصرى».

المصرى اليوم

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