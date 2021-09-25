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«السعيد» تبحث تنفيذ تكليفات الرئيس الخاصة بتقريرالتنمية البشرية في 2021

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«السعيد» تبحث تنفيذ تكليفات الرئيس الخاصة بتقريرالتنمية البشرية في مصر 2021 «السعيد» تبحث تنفيذ تكليفات الرئيس الخاصة بتقريرالتنمية البشرية في 2021

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عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع الدكتورعادل عبداللطيف، الخبيربالأمم المتحدة ومستشارتقريرالتنمية البشرية في 2021 «التنمية حق للجميع: مصرالمسيرة والمسار» والدكتورخالد زكريا، المؤلف الرئيسي للتقرير، لدراسة تكليفات الرئيس عبدالفتاح ، خلال حفل إطلاق تقريرالتنمية البشرية.

وحسب بيان للوزارة – اليوم- حضرالاجتماع الدكتورأحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة شريفة شريف، المديرالتنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والسفير حازم خيرت، مستشاروزيرة التخطيط للتعاون الدولي.

وقالت السعيد إن تقريرالتنمية البشرية في مصر 2021 أحد أهم التقاريرالدولية التي ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، مشيرة إلى أن التقريريعكس قدرة الدولة وحرصها على إنتاج البيانات وإتاحتها، كما يتناول التقريرجميع قضايا التنمية بما يجعله بمثابة الراصد الدقيق لحالة التنمية في مصربتحدياتها وإنجازاتها.

ناقش الاجتماع دراسة آثارالصراعات والنزاعات في الشرق الأوسط وتكلفة النزاعات وتأثيرها على عملية التنمية، كما ناقش الحضورالبدء في إعداد تقاريرالتنمية البشرية على مستوى المحافظات وذلك تماشيًا مع استراتيجية توطين أهداف التنمية المستدامة.

كما تم خلال اللقاء الاتفاق على عقد عدد من اللقاءات مع الخبراء والوزارات المعنية لدراسة نتائج التقرير وتضمينها في الخطط الاستراتيجية لكل وزارة ووضع برامج تنفيذية للتعامل مع نتائج التقرير، والاتفاق على البدء في خطوات إصدارتقريرالتنمية البشرية القادم عام 2023 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

المصرى اليوم

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