أخبار عاجلة

«الأرصاد» تصدر تحذير عاجل للمواطنين بشأن الطقس -
متحدث وزارة الكهرباء يوضح تفاصيل مركز التحكم الآلي -
اليوتيوبر حمدي عاشور يكشف عن أرباحه السنوية -
«حتى يعرف العالم» انطلاق مؤتمر تحضيري لاحتفالية مرور 2000 سنة على قيامة المسيح -
حسن شاكوش يكشف تفاصيل خلافه مع رضا البحراوي -
قرقاش: «إكسبو 2020 دبي» يمثل منصة للاحتفاء بالتعاون الإنساني -
لابيد لنظيره البحريني: حل الدولتين مستحيل حاليا ونواجه تهديدات مشتركة -
محمد بن راشد عن إكسبو: ليلة اختصرت المسافات.. وجمعت الأمم والثقافات -
معتز إينو: كيروش «بتاع شغل» -
المصري يفوز على الجمارك برباعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بمناسبة اليوم العالمي للصيدلي… «هيئة الدواء» تٌكريم العاملين المميزين

Print
بمناسبة اليوم العالمي للصيدلي… «هيئة الدواء» تٌكريم العاملين المميزين بمناسبة اليوم العالمي للصيدلي… «هيئة الدواء» تٌكريم العاملين المميزين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت هيئة الدواء المصرية، أولى احتفاليتها، لتكريم عدد من العاملين المميزين في الإدارات المختلفة التابعة للهيئة، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصيدلي، والذي يأتي كل عام في الخامس والعشرون من شهر سبتمبر، وفي إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى تحقيق التميز المؤسسي، وخلق بيئة عمل مناسبة، وتشجيع التنافسية الحميدة بين كافة العاملين بالهيئة.

وأكدت الهيئة، أن هذا التكريم المؤسسي يأتي عرفانا بالجميل وتقديرا لجهد وعرق أبناء الهيئة في خلق الظروف الملائمة لنجاح الهيئة، وأشادت الهيئة بدور العاملين فيها في مواجهة أزمة ، وتفانيهم في العمل، والذي ساهم في توافر أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا، وتوافر المستلزمات والأجهزة الطبية، وهو ما ساهم في حماية النظام الصحي المصري من الانهيار جراء تلك الجائحة التي حدثت بشكل مفاجئ، وكان لها تداعيات خطيرة على كل النظم الصحية في العالم.

كما ثمنت الهيئة مجهودات العاملين فيها التي ساهمت في الإسراع بعملية إعطاء العديد من اللقاحات المقاومة لفيروس كورونا رخصة الاستخدام الطارئ، والعمل على توطين صناعة اللقاحات في .

ووجهت هيئة الدواء المصرية، التحية والتقدير لجميع صيادلة مصر الذين يساهمون بعزم وجد في تطوير صناعة الدواء، وتيسير حصول المواطن المصري على دواء آمن وفعال وذو جودة عالية.

يأتي ذلك في إطار سياسات الهيئة التي تدعم مواكبة الأحداث الصحية العالمية والاحتفال بها، كذلك دورها في دعم مسيرة الصيدلي المصري، وإيمانا منها بأهمية التواصل الداخلي، وخلق منظومة عمل سليمة تقدر قيمة العمل والإنجاز، وتقدر أبنائها المخلصين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المصري يفوز على الجمارك برباعية

المصري يفوز على الجمارك برباعية

معتز إينو: كيروش قادر على النجاح مع منتخب مصر

معتز إينو: كيروش قادر على النجاح مع منتخب مصر

مصر تعلن عن إحباط مخطط لتمويل أنشطة "جماعة الإخوان"

مصر تعلن عن إحباط مخطط لتمويل أنشطة "جماعة الإخوان"

تعاملات المصريين تستحوذ على 85.2% من تعاملات البورصة خلال سبتمبر

تعاملات المصريين تستحوذ على 85.2% من تعاملات البورصة خلال سبتمبر