زوجة الرئيس البرازيلي تتعرض لانتقادات لتلقيها لقاح كورونا في نيويورك: انعدام ثقة

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حصلت ميشيل بولسونارو، زوجة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، على اللقاح المضاد لفيروس كورونا في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما دفعها للتعرض لانتقادات داخل بلادها، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وكانت الرئيس البرازيلي قال أنه سيتلقى التطيعم أخر شخص في بلاده.

وفي تصريحات لموقع G1 الإلكتروني البرازيلي، انتقد بعض المسؤولين السياسيين وخبراء الأمراض المعدية قرار السيدة الأولى البرازيلية واعتبروا أنها «حقّرت» حملة التلقيح في وطنها.

وقال السيناتور البرازيلي عمر عزيز «، إن اللقاح الذي تلقته في الولايات المتحدة موجود هو نفسه في البرازيل، بالتالي كان بإمكانها تلقي الطعم هنا.

وأكد خبير الأمراض المعدية بيدرو هلال لموقع G1 أن هذه الحقنة التي تلقتها في الخارج «تظهر احتقارها (النظام الصحي العام) وجميع البرازيليين. هذا يثبت انعدام ثقة».

و قال الرئيس البرازيلي في تصريحات نشرتها مجلة «فيجا»، إن «تلقي اللقاح هو قرار شخصي، وزوجته قررت مثلا تلقي اللقاح في الولايات المتحدة.