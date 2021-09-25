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الصحة الفلسطينية: 21 حالة وفاة و1492 إصابة جديدة بكورونا

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الصحة الفلسطينية: 21 حالة وفاة و1492 إصابة جديدة بكورونا الصحة الفلسطينية: 21 حالة وفاة و1492 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم السبت، أن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت 92‪,‬1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6‪,‬9% ونسبة الوفيات 1‪%‬ من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة، في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية أنه تم تسجيل21 حالة وفاة و1492 إصابة جديدة بـكورونا.

ولفتت الكيلة، إلى وجود 73 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 190 مريضاً، بينهم 17 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي 1,358,918 بينهم 675,119 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصرى اليوم

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