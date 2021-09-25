قافلة الثقافة الكورية في بورسعيد : تذوق أطعمة «تشوسوك» وعصير «شيك كيه»

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نظم المركز الثقافي الكوري، يوما ثقافيا تحت عنوان «قافلة الثقافة الكورية»، في مكتبة مصر العامة ببورسعيد، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لتدعايت جائحة كورونا، وانطلقت الفعاليات بافتتاح معرض الثقافة التقليدية الكورية والذي ضم لمحات من الزي الكوري التقليدي والألات الموسيقية والاقنعة الكورية بالإضافة إلى الطعام الكوري حيث أتيحت الفرصة لجمهور المكتبة للتعرف على أهم الأطعمة الكورية بالإضافة إلى تذوق الأطعمة الخاصة بعيد الحصاد الكوري«التشوسوك» وبصفة خاصة عصير «شيك كيه» والذي يعد من الأرز والصنوبر بالإضافة إلى كعكة 'سونج بيون' والتي تعد من دقيق الارز والمكسرات والقرفة ويتم تناولها من أجل تمني الحظ السعيد والحصاد الوفير.

واستمتع الاطفال بالمشاركة في ورشة تلوين الأقنعة الكورية التقليدية، وشارك عدد كبير من الطلاب في محاضرات أساسيات اللغة الكورية والتي قدمها مدرسي معهد سي جونج بالمركز الثقافي، كما شارك الحضور بكتابة أسمائهم باللغة الكورية على المرواح اليدوية التقليدية، وتضمن برنامج القافلة عرض فيلمي «عيد الميلاد» إنتاج 2019 و«المرشحة الصادقة» إنتاج عام2020.

وأعرب ممدوح التابعي مدير مكتبة مصر العامة في بورسعيد عن سعادته بتنظيم القافلة الثقافية مشيرا إلى أن هناك شعبية واسعة للثقافة الكورية في بورسعيد ورحب بكافة برامج التعاون بين المكتبة والمركز الثقافي ولاسيما دورات تعليم اللغة الكورية التي تحظى باهتمام كبير في بورسعيد.

ويخطط المركز لتنظيم قوافل ثقافية للعديد من المحافظات المصرية لتقديم لمحات من الثقافة الكورية التقليدية والمعاصرة من أجل تقوية التبادل الثقافي بين كوريا الجنوبية ومصرية وزيادة التفاهم المشترك بين شعبي البلدين.