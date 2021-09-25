أخبار عاجلة

«الأرصاد» تصدر تحذير عاجل للمواطنين بشأن الطقس -
متحدث وزارة الكهرباء يوضح تفاصيل مركز التحكم الآلي -
اليوتيوبر حمدي عاشور يكشف عن أرباحه السنوية -
«حتى يعرف العالم» انطلاق مؤتمر تحضيري لاحتفالية مرور 2000 سنة على قيامة المسيح -
حسن شاكوش يكشف تفاصيل خلافه مع رضا البحراوي -
قرقاش: «إكسبو 2020 دبي» يمثل منصة للاحتفاء بالتعاون الإنساني -
لابيد لنظيره البحريني: حل الدولتين مستحيل حاليا ونواجه تهديدات مشتركة -
محمد بن راشد عن إكسبو: ليلة اختصرت المسافات.. وجمعت الأمم والثقافات -
معتز إينو: كيروش «بتاع شغل» -
المصري يفوز على الجمارك برباعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

قافلة الثقافة الكورية في بورسعيد : تذوق أطعمة «تشوسوك» وعصير «شيك كيه»

Print
قافلة الثقافة الكورية في بورسعيد : تذوق أطعمة «تشوسوك» وعصير «شيك كيه» قافلة الثقافة الكورية في بورسعيد : تذوق أطعمة «تشوسوك» وعصير «شيك كيه»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المركز الثقافي الكوري، يوما ثقافيا تحت عنوان «قافلة الثقافة الكورية»، في مكتبة العامة ببورسعيد، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لتدعايت جائحة كورونا، وانطلقت الفعاليات بافتتاح معرض الثقافة التقليدية الكورية والذي ضم لمحات من الزي الكوري التقليدي والألات الموسيقية والاقنعة الكورية بالإضافة إلى الطعام الكوري حيث أتيحت الفرصة لجمهور المكتبة للتعرف على أهم الأطعمة الكورية بالإضافة إلى تذوق الأطعمة الخاصة بعيد الحصاد الكوري«التشوسوك» وبصفة خاصة عصير «شيك كيه» والذي يعد من الأرز والصنوبر بالإضافة إلى كعكة 'سونج بيون' والتي تعد من دقيق الارز والمكسرات والقرفة ويتم تناولها من أجل تمني الحظ السعيد والحصاد الوفير.

واستمتع الاطفال بالمشاركة في ورشة تلوين الأقنعة الكورية التقليدية، وشارك عدد كبير من الطلاب في محاضرات أساسيات اللغة الكورية والتي قدمها مدرسي معهد سي جونج بالمركز الثقافي، كما شارك الحضور بكتابة أسمائهم باللغة الكورية على المرواح اليدوية التقليدية، وتضمن برنامج القافلة عرض فيلمي «عيد الميلاد» إنتاج 2019 و«المرشحة الصادقة» إنتاج عام2020.

وأعرب ممدوح التابعي مدير مكتبة مصر العامة في بورسعيد عن سعادته بتنظيم القافلة الثقافية مشيرا إلى أن هناك شعبية واسعة للثقافة الكورية في بورسعيد ورحب بكافة برامج التعاون بين المكتبة والمركز الثقافي ولاسيما دورات تعليم اللغة الكورية التي تحظى باهتمام كبير في بورسعيد.

ويخطط المركز لتنظيم قوافل ثقافية للعديد من المحافظات المصرية لتقديم لمحات من الثقافة الكورية التقليدية والمعاصرة من أجل تقوية التبادل الثقافي بين كوريا الجنوبية ومصرية وزيادة التفاهم المشترك بين شعبي البلدين.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
المصري يفوز على الجمارك برباعية

المصري يفوز على الجمارك برباعية

معتز إينو: كيروش قادر على النجاح مع منتخب مصر

معتز إينو: كيروش قادر على النجاح مع منتخب مصر

مصر تعلن عن إحباط مخطط لتمويل أنشطة "جماعة الإخوان"

مصر تعلن عن إحباط مخطط لتمويل أنشطة "جماعة الإخوان"

تعاملات المصريين تستحوذ على 85.2% من تعاملات البورصة خلال سبتمبر

تعاملات المصريين تستحوذ على 85.2% من تعاملات البورصة خلال سبتمبر