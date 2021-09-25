"هاسي" على وشك الإقالة.. مباراة "الاتحاد" ستكون الفاصلة

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يبدو أن المدير الفني لفريق الأهلي الكروي سيكون هو الأقرب للرحيل عن الدوري السعودي للمحترفين بسبب تردي نتائج الفريق حتى الآن.

ولعب الأهلي حتى الآن ست جولات في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ولم يحقق الفوز في أي مباراة.

وتعادل الأهلي مع مدربه بيسنيك هاسي في خمس مباريات، وانهزم مؤخرًا أمام الفيحاء؛ حيث حصد الفريق حتى الآن خمس نقاط وفقد 13 نقطة.

وستكون مباراة الفريق المقبلة يوم الجمعة الأول من أكتوبر أمام الاتحاد في الجولة السابعة، هي الفاصلة في مسيرته مع الفريق.