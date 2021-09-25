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هذه الدولة ترفع جميع قيود كورونا.. وتصنفه في خانة "الإنفلونزا"

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هذه الدولة ترفع جميع قيود كورونا.. وتصنفه في خانة "الإنفلونزا" هذه الدولة ترفع جميع قيود كورونا.. وتصنفه في خانة "الإنفلونزا"
بعد تطعيم الغالبية العظمى من المعرضين للأعراض الخطيرة

هذه الدولة ترفع جميع قيود كورونا.. وتصنفه في خانة

تستمر دول أوروبا في رفع القيود المشددة التي فرضتها على السكان خلال جائحة كورونا، بالتدريج، بينما أعلنت النرويج رفع جميع القيود وعودة "الحياة الطبيعية" بالكامل.

وقررت النرويج، ابتداءً من السبت، رفع جميع قيود المفروضة في البلاد، وعودة "الحياة الطبيعية"، وفقًا لمصادر رسمية.

وقالت رئيسة الوزراء إرنا سولبرغ يوم الجمعة: اعتبارًا من الساعة 4 مساء السبت، سيتم إلغاء معظم الإجراءات الوطنية المتبقية بشأن "كوفيد-19" في النرويج.

وأضافت: الآن يمكننا أن نعيش كما كنا نعيش قبل أن يصيبنا الوباء، لا أعتقد أن كل شيء سيكون كما كان من قبل، أعتقد أن فيروس كورونا سيؤثر علينا لبقية حياتنا، للأفضل أو للأسوأ".

من ناحيته قال نائب وزير الصحة في النرويج: فيروس كورونا ستتم معاملته الآن مثل جميع الأمراض التنفسية الموسمية في البلاد، مثل الأنفلونزا وغيرها.

وفي سياق متصل، قال غير بوخولم، مساعد مدير المعهد النرويجي للصحة العامة: نحن الآن في مرحلة جديدة حيث يجب أن ننظر إلى فيروس كورونا باعتباره أحد أمراض الجهاز التنفسي العديدة ذات الاختلاف الموسمي.

وأضاف: يمكن الآن مقارنة فيروس كورونا في خطورته بنزلات البرد والإنفلونزا؛ لأن الغالبية العظمى من الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأعراض خطيرة عند الإصابة، تم تطعيمهم الآن بشكل كامل.

وبدأت النرويج، السبت، أول يوم بعد رفع جميع القيود، من دون أي قوانين تمنع التجمعات الكبيرة في الملاهي والمطاعم والحفلات وغيرها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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