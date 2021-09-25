غدا.. «قومى المرأة» يطلق حملة «المرأة صانعة السلام» بمحافظات الجمهورية

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يطلق المجلس القومي للمرأة غدا فعاليات المرحلة الأولى من حملة طرق أبواب تحمل عنوان «المرأة صانعة السلام»، وذلك في جميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٧-٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ .

وأكدت ايزيس محمود المديرة العامة للإدارة العامة لتخطيط البرامج والحملات التوعوية بالمجلس أن الحملة تستهدف تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى تركيزاً على القري ذات الأولوية في مباردة حياة كريمة، من خلال تعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن وازدهار وتنمية مجتمعاتها المحلية، وذلك عبر التواصل المباشر مع المرأة والأسرة المصرية بإستخدام آلية طرق الأبواب ونشر الرسائل المتعلقة بالحملة.

يذكر أن حملة طرق الأبواب هي المرحلة الرابعة في اطار برنامج «المراة المصرية صانعة السلام» والتي تأتي في إطار الخطة الوطنية لتنفيذ أجندة الأمن والسلم الدوليين ، حيث شملت المراحل الأولى رفع مهارات ومعارف القائمين على برامج التواصل المجتمعي تمهيدا للنزول للمجتمعات المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن الحملة تتضمن تدريب مسبق للرائدات الريفيات بجميع المحافظات على رسائل الحملة والمفاهيم الخاصة بالأمن والسلام.

وعلى هامش الحملة تنطلق فعاليات فنية وحرفية تضم المواطنين بالقرى المختارة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة باسم «مصر ارض الامن والسلام».