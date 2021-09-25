محافظ الشرقية يتابع تأهيل ترعة النظامية بري الزقازيق بتكلفه 12 مليون جنيه

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أعمال تأهيل ترعة النظامية بزمام هندسة ري الزقازيق، وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ بها، مؤكداً أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، وتسعي جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد المحافظ على الشركة المنفذة للمشروع، بضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال، مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

ومن جانبه أوضح المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل ترعة النظامية بزمام هندسة ري الزقازيق بداية من الفم وحتى النهاية بطول 6 كم لخدمة زمام 2400 فدان وبتكلفة 12 مليون جنيه، مشيراً إلى أن أعمال التأهيل تشمل التبطين بالدبش بسمك 30 سم وتغليفه بالخرسانة العادية بسمك 10سم والتبطين يشمل القاع والميول، لافتاً إلى أن نسبة التنفيذ الكلية بالمشروع وصلت إلى 50 % وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للإنتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية طبقاً للجدول الزمني المحدد.

أضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أن المشروع يُساهم في الحفاظ على المياه من الهدر وتحسين نوعيتها ويحقق عدالة التوزيع للمياه بين جميع المنتفعين، ويعمل على حل مشكلة البطالة، وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب حيث يُعد من المشروعات كثيفة العمالة.