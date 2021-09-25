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بعد مرور 3 سنوات.. «حراسة الصيادلة» في اجتماع «المهن الطبية» بحكم قضائي

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بعد مرور 3 سنوات.. «حراسة الصيادلة» في اجتماع «المهن الطبية» بحكم قضائي بعد مرور 3 سنوات.. «حراسة الصيادلة» في اجتماع «المهن الطبية» بحكم قضائي

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أعلنت نقابة الصيادلة، عن عقد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، جلسته الشهرية بحضور المستشار محمد فكرى مصطفى، الحارس القضائي لنقابة الصيادلة، والدكتور عبدالناصر سنجاب، عضو لجنة الحراسة القضائية كممثلين عن نقابة الصيادلة داخل الاتحاد.

وقال «فكري»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «أنه أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب بحضوره كممثل عن نقابة الصيادلة لحضور اجتماعات الاتحاد، وأصدرت المحكمة حكماً بأحقيته في الحضور، وذلك بعد انقطاع الصيادلة عن حضور جلسات المجلس خلال الثلاث سنوات الماضية، وأنه حضر جلستين، بصحبة الدكتور عبدالناصر سنجاب، عضو اللجنة الثلاثية، وتكون المقاعد الثلاثة للنقابة مكتملة بالدكتور كريم بدر، الذي لم يحضر الإجتماعين نظرا لانشغاله بالتحضير لعودة مجلس النواب للإنعقاد، ولكنه سيحضر بمجرد مرور هذه الفترة».

وأضاف: «سبب عدم حضورنا هو اختلاف في وجهات النظر حيث كان معظم ممثلي نقابات المهن الطبية في الاتحاد، يرفضون وضع نقابة الصيادلة تحت الحراسة القضائية، وأصروا على موقفهم في عدم دعوة لجنة الحراسة، ما اضطرنا لرفع دعوى، وحصولنا على الحكم، وتفهم ممثلي النقابات الحكم وتم دعوة لجنة الحراسة التي تدير نقابة الصيادلة للاجتماعين الاخيرين بمقر الاتحاد».

المصرى اليوم

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