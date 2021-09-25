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تعرف علي المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمقاهي

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تعرف علي المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمقاهي تعرف علي المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمقاهي

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أصدر مجلس الوزراء قراراً يبدأ تطبيقه وسريانه اعتبارا من الجمعة 1 اكتوبر المقبل للمواعيد الشتوية لغلق المحلات والمقاهى.

وجاء كالتالي- المحال والمولات باستثناء المطاعم والكافيهات والبازرات من 7 وحتى 10 م

- يومى الخميس والجمعة والأعياد الرسمية تغلق 11 مساء

- المطاعم والكافيهات والبازرات الموجودة بالمولات من 5 وحتى 12 م

- يومى الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد تغلق 1 صباحا

- خدمة التيك أوى على مدار 24 ساعة

- الورش والأعمال الحرفية بالمناطق السكنية من 8 وحتى 6 م

يستثنى من ذلك:

- محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران

- محال بيع الفواكه والخضراوات والدواجن وأسواق الجملة والصيدليات

المصرى اليوم

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