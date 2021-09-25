تعرف علي المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمقاهي

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أصدر مجلس الوزراء قراراً يبدأ تطبيقه وسريانه اعتبارا من الجمعة 1 اكتوبر المقبل للمواعيد الشتوية لغلق المحلات والمقاهى.
وجاء كالتالي- المحال والمولات باستثناء المطاعم والكافيهات والبازرات من 7 وحتى 10 م
- يومى الخميس والجمعة والأعياد الرسمية تغلق 11 مساء
- المطاعم والكافيهات والبازرات الموجودة بالمولات من 5 وحتى 12 م
- يومى الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد تغلق 1 صباحا
- خدمة التيك أوى على مدار 24 ساعة
- الورش والأعمال الحرفية بالمناطق السكنية من 8 وحتى 6 م
يستثنى من ذلك:
- محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران
- محال بيع الفواكه والخضراوات والدواجن وأسواق الجملة والصيدليات