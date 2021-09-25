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العراق: موقفنا تاريخي وثابت في دعم القضية الفلسطينية العادلة

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العراق: موقفنا تاريخي وثابت في دعم القضية الفلسطينية العادلة العراق: موقفنا تاريخي وثابت في دعم القضية الفلسطينية العادلة

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أعلنت العراقية، اليوم السبت، رفضها «القاطع» للاجتماعات «غير القانونية» بشأن «التطبيع مع إسرائيل، فيما أشارت إلى أن اجتماع أمس في أربيل لا يمثل العراقيين.

وذكرت في بيان صحفي، أن «هذه الاجتماعات لاتمثل أهالي وسكان المدن العراقية العزيزة، التي تحاول هذه الشخصيات بيأس الحديث باسم سكانها، وأنها تمثل مواقف من شارك بها فقط، فضلا عن كونها محاولة للتشويش على الوضع العام وإحياء النبرة الطائفية المقيتة، في ظل استعداد كل مدن العراق لخوض انتخابات نزيهة عادلة ومبكرة، انسجاما مع تطلعات شعبنا وتكريسا للمسار الوطني الذي حرصت الحكومة على تبنيه والمسير فيه».

وأضاف، أن «طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستوريا وقانونيا وسياسيا في الدولة العراقية».

وأشار بيان الحكومة العراقية إلى أن «الحكومة عبرت بشكل واضح عن موقف العراق التاريخي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه بدولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، ورفض كل أشكال الاستيطان والاعتداء والاحتلال التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الشقيق».

المصرى اليوم

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