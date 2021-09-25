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براءة سما المصري من تهمة سب وقذف

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براءة سما المصري من تهمة سب وقذف مرتضى منصور براءة سما المصري من تهمة سب وقذف

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قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، ببراءة سامية أحمد عطية عبدالرحمن، الشهيرة بـ«سما المصري»، في الدعوى الجديدة الذي أقامها ضدها ، رئيس نادي الأسبق، يتهمها فيها بسبه وقذفه.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية رفضت استشكال «سما المصري» على الحكم الصادر بحبسها عاما وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بـ«خدش الحياء العام والفسق والفجور».

كانت النيابة أحالت «المصري» إلى المحكمة الاقتصادية في القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية في 27 يونيو الماضى عاقبت «المصرى» بالسجن 3 سنوات وغرمتها 300 ألف جنيه في اتهامها بـ«خدش الحياء العام» في قضية أخرى.

المصرى اليوم

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