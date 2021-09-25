«الأمن الاقتصادي» يواصل حملاته لضبط المخالفين

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واصل قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وتمكنت من ضبط و3351 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 11627 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، و265 قضية في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة ومخالفات الجمارك، وتحرى مدين لمصلحة الضرائب.

كما تم ضبط 191 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية ومخالفات مبانى ومحلات بدون ترخيص و1217 قضية تموينية متنوعة.

وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.