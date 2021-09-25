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«كلنا واحد» تواصل توفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة

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«كلنا واحد» تواصل توفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة «كلنا واحد» تواصل توفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة

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واصلت وزارة الداخلية إطلاق المرحلة التاسعة عشرة من مبادرة «كلنا واحد»، للمشاركة في توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، وإهداء حقائب مدرسية للمناطق الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بجميع أنحاء الجمهورية، بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية ومختلف مديريات الأمن، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس «كورونا المستجد».

يأتي ذلك اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصري.

المصرى اليوم

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