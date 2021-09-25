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سقوط 3 تجار مخدرات بمحيط دور رعاية الأيتام بالجيزة

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سقوط 3 تجار مخدرات بمحيط دور رعاية الأيتام بالجيزة سقوط 3 تجار مخدرات بمحيط دور رعاية الأيتام بالجيزة

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واصل قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توجيه الحملات الأمنية لمكافحة الإتجار فى المواد المخدرة وخاصة بمحيط دور رعاية الأيتام بأكتوبر.

وتمكنت الحملات من ضبط 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية وبحوزتهم طبنجة وكمية من الهيروين المخدر وكمية من الشادو المخدر وعدد من الأقراص المخدرة وكمية من الحشيش المخدر ومبالغ مالية.

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامى ، والمبالغ المالية من متحصلات البيع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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