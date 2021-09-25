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ضبط سيدة بتهمة تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية

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ضبط سيدة بتهمة تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية ضبط سيدة بتهمة تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية

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تمكنت مباحث الأموال العامة، اليوم السبت، من ضبط سيدة بتهمة تزوير محررات رسمية منسوبة لإحدي الجامعات بالإسكندرية.

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد مكاتب الشؤون القنصلية للتصديقات وخدمة المواطنين بالإسكندرية بتقدم إحدى السيدات لتوثيق 6 شهادات دراسية بإسمها منسوبة لإحدى الجامعات وتبين أنها مزورة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وتبين أنها حاصلة على بكالوريوس تجارة حال تقدمها لمسئولى المكتب بـ6 شهادات دراسية منسوبة لإحدى الجامعات خاصة بها تفيد حصولها على درجتى الماجستير والدكتوراة ودورات في الصحة النفسية والإرشاد الأسرى والتربوى ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب للجامعة وكذا خاتم شعار الجمهورية المنسوب لإحدى الجهات الرسمية على خلاف الحقيقة للتصديق عليها وتوثيقها للعمل بموجبهم خارج البلاد.

بمناقشة المتهمة المضبوطة أقرت بتحصلها على تلك الشهادات المزورة المضبوطة بحوزتها من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالى للشهادة وذلك لتقديمها للمكتب للتصديق عليها للعمل بموجبهم خارج البلاد.

وبتكثيف الجهود والتحريات حول الأخير أمكن تحديده وتبين أنه مدير جمعية لتنمية المجتمع له معلومات جنائية وأنه محبوس على ذمة قضية تزوير محررات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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