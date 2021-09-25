الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يستضيف أستون فيلا (التشكيل الرسمي)

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أعلن أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذي يستعد لاستقبال أستون فيلا على ملعب أولد ترافورد، اليوم السبت، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز العاشر برصيد 7 نقاط.

ويدخل الفريقان اللقاء بهدف تعويض الخروج من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الأسبوع الماضي، بعدما خسر اليونايتد على ملعبه أمام وست هام (1-0)، بينما خسر أستون فيلا أمام تشيلسي بركلات الترجيح، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

دي خيا- ماجواير- بوجبا- رونالدو- جرينوود- فريد- فيرنانديز- فاران- شاو- وان بيساكا- ماكتوميناي.

كما أعلن دين سميث، مدرب أستون فيلا، عن تشكيل فريقه والذي أتى كالأتي:

مارتينيز- كونسا- مينجز- هاوس- كاش- ماكجين- لويز- رامسي- تارجيت- إنجز- واتكينز.