الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يستضيف المان سيتي (التشكيل الرسمي)

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أعلن توماس توخيل، المدير الفنى لنادى تشيلسي، وبيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي التشكيل الرسمى للمباراة التي تجمع الفريقين بعد قليل على ملعب «ستامفورد بريدج» في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتصدر تشيلسي ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، ويتساوى في الرصيد وفارق الأهداف مع ليفربول، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز السادس برصيد 10 نقاط.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالى:

حراسة المرمى: ميندى

خط الدفاع: سيلفا، روديجر، كريستينسن

خط الوسط: جورجينيو، كوفاسيتش، ألونسو، أزبيليكويتا

خط الهجوم: لوكاكو، زياش، هافيرتز

فيما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالى:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر- دياز- أكي- كانسيلو

خط الوسط: دي بروين- فرناندينيو- فودين

خط الهجوم: خيسوس- توريس- جريليش

تشيلسي يدخل المباراة وعينه على تكريس العقدة لنادي مانشستر سيتي، خاصة وأن الفريق اللندني تمكن في الموسم الماضي من خطف لقب دوري أبطال أوروبا من فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، كما أقصاه من نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.