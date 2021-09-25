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أعلن الإسباني خافيير كليمينتي، المدير الفني لمنتخب ليبيا،، القائمة النهائية للاعبين، استعدادًا لخوض مباراتي منتخب مصر.

ويلتقي منتخب مصر مع ليبيا، يومي 8، 11أكتوبر المقبل، في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد نشنوش- مراد الوحيشي- معاذ اللافي

خط الدفاع: سند الورفلي- معتصم صبو- على سلامة- أحمد التربي- على يوسف- محمد منير- الطاهر بن عامر- محمد الترهوني



خط الوسط: عبدالله الشريف- فيصل البدري- عمر الخوجة- محمد التهامي- محمد الجورني- المعتصم المصراتي- أيمن عمير- السنوسي الهادي- حمدو الهوني- نور الدين اقليب- محمد صوله- محمد الطبال

خط الهجوم: محمد زعبية- معاذ عيسى- محمد أنيس سالتو- مؤيد اللافي.



يذكر أن منتخب ليبيا يتصدر ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن منتخب مصر صاحب المركز الثاني، ويأتي منتخب الجابون في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة وأنجولا في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.