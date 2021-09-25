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27 لاعبًا في قائمة ليبيا لمباراتي

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27 لاعبًا في قائمة ليبيا لمباراتي مصر 27 لاعبًا في قائمة ليبيا لمباراتي

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أعلن الإسباني خافيير كليمينتي، المدير الفني لمنتخب ليبيا،، القائمة النهائية للاعبين، استعدادًا لخوض مباراتي منتخب .

ويلتقي منتخب مصر مع ليبيا، يومي 8، 11أكتوبر المقبل، في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات قطر 2022.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد نشنوش- مراد الوحيشي- معاذ اللافي

خط الدفاع: سند الورفلي- معتصم صبو- على سلامة- أحمد التربي- على يوسف- محمد منير- الطاهر بن عامر- محمد الترهوني


خط الوسط: عبدالله الشريف- فيصل البدري- عمر الخوجة- محمد التهامي- محمد الجورني- المعتصم المصراتي- أيمن عمير- السنوسي الهادي- حمدو الهوني- نور الدين اقليب- محمد صوله- محمد الطبال

خط الهجوم: محمد زعبية- معاذ عيسى- محمد أنيس سالتو- مؤيد اللافي.


يذكر أن منتخب ليبيا يتصدر ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن منتخب مصر صاحب المركز الثاني، ويأتي منتخب الجابون في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة وأنجولا في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

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