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مران الصباحي.. كارتيرون يجتمع بأحمد سيد «زيزو»

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مران الزمالك الصباحي.. كارتيرون يجتمع بأحمد سيد «زيزو» مران الصباحي.. كارتيرون يجتمع بأحمد سيد «زيزو»

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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جلسة خاصة مع أحمد سيد زيزو في نهاية التدريب الصباحي للفريق، والذي أقيم على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب.

وحرص المدير الفني على منح اللاعب بعض التعليمات الخاصة، وتحفيزه على الظهور بأفضل مستوى في الفترة المقبلة، وشدد على أنه يثق في قدراته جيدا ويعلم أن لديه الكثير لتقديمه مع الفريق في الموسم الجديد.

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

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