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سامي: لماذا لا تُلعب بطولة الكأس بتقنية الفيديو؟

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سامي: لماذا لا تُلعب بطولة الكأس بتقنية الفيديو؟ سامي: لماذا لا تُلعب بطولة الكأس بتقنية الفيديو؟

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قال أحمد سامي، المدير الفني للفريق الككورى الاول بنادى سموحة، إن فريقه طوى صفحة الخروج من الكأس، وذلك عقب الخسارة أمام بيراميدز (3-1)في ثمن النهائي.

وقال سامي: «الهزيمة ليست نهاية المطاف، ونحن في مرحلة تكوين فريق جديد عقب الصفقات التي أبرمها النادي، بعكس بيراميدز الذي كون معظم فريقه منذ سنتين».

وأضاف: «أكبر عقد في سموحة لا يتجاوز المليونين ونصف المليون، بعكس الأقاويل الكاذبة عن كون عقود لاعبي سموحة كبيرة.. كما أتوجه بالسؤال إلى مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم: لماذا لا تُلعب بطولة كأس بتقنية الفيديو؟ رغم أنها بطولة مهمة وكبيرة».

المصرى اليوم

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