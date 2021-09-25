الليلة.. حسن مصطفى ينافس ويليام بوناك وروني وينكلر على لقب ارنولد كلاسيك

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تنطلق مساء اليوم السبت بطولة أرنولد كلاسيك 2021 للمحترفين التي تقام في باتيل جراند في مركز مؤتمرات كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية، بمشاركة البطل حسن مصطفى نجم فريق ( KO SQUAD) الذي يخوض منافسات هذه الفعالية لأول مرة.

ويسعى حسن مصطفى للمنافسة على لقب البطولة هذا العام خاصة انه بشارك فيها قبل ايام من استعداداته لمستر أولمبيا التي تاهل لها للمرة الأولى، ويشارك فيها مع بيج رامي حامل اللقب في النسخة الاخيرة ومحمد شعبان نجمى فريق ( KO SQUAD)، بينما يلعب البطل احمد الورداني في فئة ال212.

وتقام مستر أولمبيا التي تعد الفعالية الأهم والأقوي في عالم كمال الأجسام للمحترفين، خلال الفترة من 7 إلى 10 اكتوبر المقبل في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الامريكية.

وتعد أرنولد كلاسيك واحدة من أهم بطولات كمال الأجسام في عالم المحترفين وتحمل اسم البطل العالمي أرنولد شوارزنيجر، كما أنها البطولة الأهم بعد بطولة مستر أولمبيا.

وتحظى ارنولد كلاسيك باهتمام كبير من متابعي وعشاق كمال الأجسام في كل أرجاء العالم، ويشارك فيها أهم وأبرز نجوم اللعبة، حيث انطلقت عام 1989، ويعد البطل ديكستر جاكسون أكثر من فاز بها، حيث توج بها 5 مرات في أعوام (2005-2006-2008-2013-2015)، ليحطم الرقم

القياسي السابق الذي حققه فلكس ولير، عندما فاز باللقب 4 مرات في أعوام (1993-1997-1998-2000).

ويشارك هذا العام في ارنولد كلاسيك بفئة الوزن المفتوح عدد من نجوم اللعبة أبرزهم:

وليام بوناك حامل اللقب عامي 2018 و2020، وخامس مستر أولمبيا 2020.

وتضم قائمة المشاركين

ليونيل بيكي، والبطل المصري محمد الامام وحسن مصطفى وروني وينكلر، وماكس تشارلز، وسيونج تشول لي، وستيف كوكلو، وسيدريك ماكميلان، وسيرجيو أوليفا جونيور وجاستن رودريجيز وإيان فاليير، واكيم ويليامز، ونيك ووكر.

حسن مصطفى صاحب اول مشاركة في ارنولد كلاسيك، شارك هذا العام في 5 بطولات للمحترفين قدم خلالها نتائج جيدة، حيث فاز بالمركز الثالث في بطولات New York Pro، California pro، والمركز الثالث في PUERTO RICO PRO، والمركز السادس فيChicago Pro، والمركز الخامس في Texas Pro، وتأهل بالنقاط للمشاركة في مستر أولمبيا 2021.

المعروف ان مصر تستضيف فعاليتي أولمبيا مصر للهواة المقرر اقامتها خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر المقبل، وفعالية (KO PRO) التي تقام يومي 30 و31 من نفس الشهر، على مسرح كايرو شو بفندق موفينبيك مدينة الانتاج الإعلامي في 6 أكتوبر، والذي تنظمه KO SQUAD تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة .