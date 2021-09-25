«وطن بالاختيار» يفوز بجائزة الأفلام القصيرة «نحو حياة أفضل» (صور)

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نظم المركز الكاثوليكي المصري للسينما والمجلس العالمي للتسامح والسلام حفل جوائز وتكريمات الدورة الأولى لمسابقة الأفلام القصيرة «نحو حياة أفضل»، بقاعة النيل للآباء، واستهل الحفل بعرض فيلماً تسجيلياً تعريفياً عن بعض أنشطة المجلس العالمي للتسامح والسلام، برئاسة أحمد بن محمد الجروان والمركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الاب بطرس دانيال.

احتفال الكاثوليكي للسينما بتوزيع جوائز مسابقة الأفلام القصيرة

احتفال الكاثوليكي للسينما بتوزيع جوائز مسابقة الأفلام القصيرة

واستقرت لجنة التحكيم على اختيار 5 أفلام من 37 فيلماً قصيراً ما بين تسجيلي أو روائي قصير أو وثائقي، تقدمت للمنافسة على الجوائز الثلاثة للمسابقة، واختارتها لجنة اختيار ومشاهدة الأفلام برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية ميشيل ماهر ومجدي سامي.

احتفال الكاثوليكي للسينما بتوزيع جوائز مسابقة الأفلام القصيرة

وفاز بالجائزة الأولى فيلم «وطن بالاختيار» للمخرجة حنان محمد راضي، وقيمتها 25 ألف جنيهاً مُقدّمة من المجلس العالمي للتسامح والسلام، وذلك لتكامل عناصر الفيلم لتقديم نموذجاً مؤثراً لمعنى الانتماء للوطن، وتاريخ التعايش في سلام والذي ورثه الأحفاد عن آبائهم وأجدادهم، وفازت المخرجة نرمين إدوارد مرقص بالمركز الثاني عن فيلم «آدم»، وجائزة مالية قيمتها 15 ألف جنيه مُقدّمة من المجلس العالمي للتسامح والسلام، لانتصاره للحلم وإعلاء قيمة المساواة، وفاز بالمركز الثالث فيلم «حفيد عائلة مراد»، وجائزة مالية قيمتها 10 آلاف جنيه مُقدّمة من المجلس العالمي للتسامح والسلام، لقدرته على السرد من خلال الصورة السينمائية وصنع عالم يبدو كما لو كان متخيلا، بحسب ماأعلنته لجنة التحكيم يرئاسة مدير التصوير السينمائي كمال عبدالعزيزالذي تسلّم درع المسابقة وشهادة تقدير، وتم تكريم باقي أعضاء اللجنة وهم رئيس أكاديمية الفنون وأستاذ المونتاچ بالمعهد العالي للسينما د. غادة جُبارة والفناناتين لقاء الخميسي وچومانا مراد والمخرج السينمائي سعد هنداوي الذي اعتذر عن الحضور لمرضه.

احتفال الكاثوليكي للسينما بتوزيع جوائز مسابقة الأفلام القصيرة

وتم تسليم شهادات المشاركة لمخرجي الأفلام التي تمّ اختيارها من لجنة المشاهدة، وكانت خارج السباق على الجوائز، بمشاركة الأب مراد مجلّع الرئيس الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان. ود. مريم الكعبي القائم بأعمال سفارة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، والأفلام هي «غصن الكرمة» للمخرج هاني سمير عبدالحميد، و«كربون» للمخرج بيشوي ماهر كامل ،وتم تكريم الفنانة القديرة لبلبة والمخرج مجدي أبوعميرة والفنان أشرف عبدالباقي، الذي اعتذر عن الحضور لسفره للسعودية، وتسلّم التكريم نيابةً عنه الفنان الشاب أحمد الشربيني.

احتفال الكاثوليكي للسينما بتوزيع جوائز مسابقة الأفلام القصيرة