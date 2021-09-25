محمد بن راشد يعلن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية بالإمارات

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كشف عن منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للأعوام الـ 50 الجديدة

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة دولة الإمارات.

ووفق صحيفة "البيان"، قال الشيخ محمد بن راشد: "الإخوة والأخوات .. بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد واعتماد أخي رئيس الدولة حفظه الله نعلن اليوم عن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات … ومع التشكيل الجديد نعلن أيضاً عن منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للأعوام الـ 50 الجديدة".

وأضاف: "المنهجية الجديدة تأتي مع إنجاز خطتنا السابقة "رؤية الإمارات 2021" والتي حققنا خلالها طموحاتنا للعشر سنوات السابقة ..الإمارات اليوم تتصدر العالم في 100 مؤشر تنموي وتتصدر المنطقة في 470 مؤشراً حكومياً واقتصاديةً وتقنياً ..وندخل الخمسين الجديدة بطموحات عالمية مختلفة.

وتابع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "نحن بحاجة لتغيير أدوات التغيير التي نستخدمها ..المنهجية الجديدة لعمل الحكومة سنعتمد عليها لتسريع المنجزات ..وتحديد الأولويات .. واعتماد المشاريع والميزانيات .. ونطالب جميع المؤسسات الاتحادية بالعمل بها والالتزام بالتحول نحوها".

وتم تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للمالية.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سند وعضد وذخر.. وسيضيف لحكومة الاتحاد الكثير .. وسيطور آليات العمل لتواكب طموحاتنا الجديدة".

وأضاف: "كما نعلن عن تعيين محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية خلفاً للأخ عبيد الطاير .. شكرنا وتقديرنا للأخ عبيد على خدمته وتفانيه خلال السنوات السابقة .. وتمنياتي له بسنوات جديدة يسخرها لخدمة وطنه في قطاعات جديدة".