الشيخ محمد بن راشد يعلن تشكيل حكومي جديد في الإمارات (التفاصيل)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التشكيل الوزاري جديد للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، كما أعلن منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي، اليوم السبت.

وكتب الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: «الأخوة والأخوات، بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد واعتماد أخي رئيس الدولة حفظه الله نعلن اليوم عن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، ومع التشكيل الجديد نعلن أيضاً عن منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للخمسين عاماً الجديدة».

أضاف خلال تغريدة أخرى: «المنهجية الجديدة تأتي مع إنجاز خطتنا السابقة»رؤية الإمارات ٢٠٢١«والتي حققنا خلالها طموحاتنا للعشر سنوات السابقة، الإمارات اليوم تتصدر العالم في ١٠٠ مؤشر تنموي وتتصدر المنطقة في ٤٧٠ مؤشر حكومي واقتصادي وتقني، وندخل الخمسين الجديدة بطموحات عالمية مختلفة».

تابع: «نحن بحاجة لتغيير أدوات التغيير التي نستخدمها، المنهجية الجديدة لعمل الحكومة سنعتمد عليها لتسريع المنجزات، وتحديد الأولويات، واعتماد المشاريع والميزانيات، ونطالب جميع المؤسسات الاتحادية بالعمل بها والإلتزام بالتحول نحوها»، موضحًا بنود التغيير المشار إليه.

وكشف عن المعينين الجُدد في الحكومة الجديدة: «نعلن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة دولة الإمارات، حيث تم تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للمالية، مكتوم سند وعضد وذخر، وسيضيف لحكومة الاتحاد الكثير، وسيطور آليات العمل لتواكب طموحاتنا الجديدة».

أضاف: «كما نعلن عن تعيين محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشئون المالية خلفاً للأخ عبيد الطاير، شكرنا وتقديرنا للأخ عبيد على خدمته وتفانيه خلال السنوات السابقة، وتمنياتي له بسنوات جديدة يسخرها لخدمة وطنه في قطاعات جديدة».

تابع: «ونعلن اليوم أيضاً عن تعيين عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزيراً للعدل، وتعيين الدكتور عبدالرحمن العور وزيراً للموارد البشرية والتوطين، وشكرنا وتقديرنا للأخ سلطان البادي والأخ ناصر الهاملي على دورهم وجهودهم وخدمتهم خلال الفترات السابقة».

استكمل: «ونعلن اليوم أيضا عن تعيين مريم المهيري وزيرة للتغير المناخي والبيئة ونقل ملف الأمن الغذائي والمائي للوزارة، وتعيين الأخ عبدالله بن مهير الكتبي وزيراً لشئون المجلس الأعلى للاتحاد، كل التوفيق لهم في مهامهم الجديدة».

واختتم: «الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة التي أطلقناها اليوم، وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة حفظه الله ضمن مبادىء الخمسين، وستواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها، لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية»، كاشفًا عن القائمة الكاملة لأسماء أعضاء الحكومة الجُدد.