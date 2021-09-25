محافظ الشرقية يأمر بتطوير ميدان الشهيد أحمد المنسي في منيا القمح

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أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس محمد عبدالوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بالبدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الشهيد أحمد المنسي، تماشياً مع خطة التطوير والتجميل الجارية بشوارع المدينة، جاء ذلك خلال جولته التفقدية للميدان لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق المؤدية للميدان.

كما كلف المحافظ رئيس المركز، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإقامة تمثال للشهيد أحمد المنسي يوضع بالميدان تخليدا لذكراه الطيبة، وتقديراً لبطولاته وتضحياته من أجل الدفاع عن أمن وإستقرار البلاد، وذلك تماشياً مع أعمال تطوير وتجميل الميدان لتحسين الصورة الجمالية للمدينة أمام الزائرين.

كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف حملات النظافة والتجميل ودهان البلدورات والأرصفة وتطوير وتجميل الميادين العامة بالمدن وصيانة أعمدة الإنارة، واستمرار حملات رفع الإشغالات المخالفة لإعادة الإنضباط بالشوارع، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.