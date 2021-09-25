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جامعة الإسكندرية تتكفل بمصروفات طالبة طب تواجه ظروفا تعيقها عن استكمال دراستها

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جامعة الإسكندرية تتكفل بمصروفات طالبة طب تواجه ظروفا تعيقها عن استكمال دراستها جامعة الإسكندرية تتكفل بمصروفات طالبة طب تواجه ظروفا تعيقها عن استكمال دراستها

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أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الاسكندرية، أنه تواصل مع الطالبة الحاصلة على مجموع 99.15% في الثانوية العامة العام الماضي، والتحقت بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وتواجه ظروفا إجتماعية، قد تعوقها عن استكمال دراستها.

وقال انه يستقبلها بمكتبه غداً الاحد، مؤكداً أن الجامعة ستقوم بتوفير كل الدعم المادي والمعنوي لها لاستكمال دراستها وتفوقها.

وأكد أن جامعة الإسكندرية، في إطار رسالتها المنوطة بها كجامعة حكومية تعي مسؤوليتها المجتمعية، فإنها حريصة على توفير الدعم اللازم لكل أبنائها والمتفوقين منهم خاصة في حال واجهتم أي ظروف اجتماعية قد تعوق مسيرتهم التعليمية

المصرى اليوم

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