فحص 9647 طفل وطفلة من حديثي الولادة في الوادي الجديد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، أنه تم فحص 9647 طفل وطفلة من حديثي الولادة بالمحافظة وإجراء الكشف الطبي عن مستوى السمع، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة بقياس درجة السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والتي أدرجت ضمن الإجراءات الصحية اللازمة للأطفال حديثي الولادة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، وأوضح أن المسح الطبي للأطفال حديثي الولادة يتم على مستوى مدن ومراكز المحافظة بالكامل وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها الصحة لتوفير الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين في مختلف المدن والمراكز وخاصة بالمناطق النائية المتباعدة.

وقال إنه تم تحديد أماكن الكشف المجاني بوحدات الرعاية الأولية المنوط بها إعطاء التطعيمات الأساسية للأطفال وتسجيل شهادات الميلاد بمختلف مراكز ومدن المحافظة على أن تخدم كل وحدة القرى المجاورة، وتم تدريب العاملين بالوحدات الصحية على الإستخدام الأمثل لأجهزة قياس السمع من أجل ضمان تحقيق الكشف الطبى السليم والهدف الأساسى من الكشف .