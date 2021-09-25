أخبار عاجلة

«الأرصاد» تصدر تحذير عاجل للمواطنين بشأن الطقس -
متحدث وزارة الكهرباء يوضح تفاصيل مركز التحكم الآلي -
اليوتيوبر حمدي عاشور يكشف عن أرباحه السنوية -
«حتى يعرف العالم» انطلاق مؤتمر تحضيري لاحتفالية مرور 2000 سنة على قيامة المسيح -
حسن شاكوش يكشف تفاصيل خلافه مع رضا البحراوي -
قرقاش: «إكسبو 2020 دبي» يمثل منصة للاحتفاء بالتعاون الإنساني -
لابيد لنظيره البحريني: حل الدولتين مستحيل حاليا ونواجه تهديدات مشتركة -
محمد بن راشد عن إكسبو: ليلة اختصرت المسافات.. وجمعت الأمم والثقافات -
معتز إينو: كيروش «بتاع شغل» -
المصري يفوز على الجمارك برباعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

فحص 9647 طفل وطفلة من حديثي الولادة في الوادي الجديد

Print
فحص 9647 طفل وطفلة من حديثي الولادة في الوادي الجديد فحص 9647 طفل وطفلة من حديثي الولادة في الوادي الجديد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، أنه تم فحص 9647 طفل وطفلة من حديثي الولادة بالمحافظة وإجراء الكشف الطبي عن مستوى السمع، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة بقياس درجة السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والتي أدرجت ضمن الإجراءات الصحية اللازمة للأطفال حديثي الولادة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، وأوضح أن المسح الطبي للأطفال حديثي الولادة يتم على مستوى مدن ومراكز المحافظة بالكامل وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها الصحة لتوفير الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين في مختلف المدن والمراكز وخاصة بالمناطق النائية المتباعدة.

وقال إنه تم تحديد أماكن الكشف المجاني بوحدات الرعاية الأولية المنوط بها إعطاء التطعيمات الأساسية للأطفال وتسجيل شهادات الميلاد بمختلف مراكز ومدن المحافظة على أن تخدم كل وحدة القرى المجاورة، وتم تدريب العاملين بالوحدات الصحية على الإستخدام الأمثل لأجهزة قياس السمع من أجل ضمان تحقيق الكشف الطبى السليم والهدف الأساسى من الكشف .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الأرصاد» تصدر تحذير عاجل للمواطنين بشأن الطقس

«الأرصاد» تصدر تحذير عاجل للمواطنين بشأن الطقس

متحدث وزارة الكهرباء يوضح تفاصيل مركز التحكم الآلي

متحدث وزارة الكهرباء يوضح تفاصيل مركز التحكم الآلي

اليوتيوبر حمدي عاشور يكشف عن أرباحه السنوية

اليوتيوبر حمدي عاشور يكشف عن أرباحه السنوية

«حتى يعرف العالم» انطلاق مؤتمر تحضيري لاحتفالية مرور 2000 سنة على قيامة المسيح

«حتى يعرف العالم» انطلاق مؤتمر تحضيري لاحتفالية مرور 2000 سنة على قيامة المسيح