الرغبات تتجه لـ«الزراعة».. إقبال متوسط في أول أيام تنسيق المرحلة الثالثة بجامعة الإسكندرية (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق اليوم السبت المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب المرحلة الثالثة وتشمل (الطلاب الناجحين في الدور الثاني وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية من خلال موقع التنسيق الالكترونى على شبكة الإنترنت www.Tansik.Egypt.gov.eg، على أن تنتهي يوم الاثنين الموافق 27/9/2021.

وسجل الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة لجميع الشعب العلمية والشعبة الأدبية 205 درجات بنسبة 50%، ويتم التقدم من خلال المعامل المتاحة بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.

وشهدت المعامل الالكترونية لتنسيق طلاب المرحلة الثالثة من الناجحين بالشهادة الثانوية العامة للعام الاكاديمى 2020/ 2021، اليوم السبت، إقبال متوسط من قبل الطلاب.

وأكد عمداء الكليات السبعة الموجود بها معامل الكترونية للتنسيق، تقديم سبل الراحة للطلاب وتوجيه القائمين على المعامل بالتسهيل ومساعدة الطلاب في تسجيل رغباتهم بشكل صحيح.

وقال الدكتورة أمانى اسماعيل، عميد كلية العلوم في جامعة الاسكندرية، أن الإقبال في اليوم الاول متوسط وخاصة في الساعات الاولى من اليوم، مشيرة إلى أن معمل الكلية سجل حتى الان رغبات لـ100 طالب وطالبة.

وأوضحت «العميدة»،لـ«المصرى اليوم»، أن معظم الرغبات تتجه إلى كلية الزراعة في المرحلة الثالثة، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع انتشار العدوى.

وأضافت أن المعامل يتواجد بها مجموعة من الإداريين المؤهلين للتعامل مع الحاسب الآلى، ومواقع التنسيق الإلكتروني، لتقديم كافة الدعم الفني للمترددين من الطلاب وذويهم.

تتجه الرغبات لـ"الزراعة" .. إقبال متوسط فى أول أيام تنسيق المرحلة الثالثة بجامعة الإسكندرية (صور)