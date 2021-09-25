«المهندسين»: «ضاحي» يشارك في تكريم الحاصلين على الماجستير والدكتوراه بالإسماعيلية

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أعلنت نقابة المهندسين، عن تنظيم نقابة الإسماعيلية الفرعية حفل تكريم ابناء المهندسين المتفوقين علميا في الشهادات العامة والحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه وحديثي التخرج، وذلك بحضور هاني ضاحي، النقيب العام، واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والدكتور احمد زكي رئيس جامعة قناة السويس.

وهنأ «ضاحي» المكرمين، وحثهم على استكمال طريق التفوق والتميز، مشيدا بالمجهود المبذول من النقابات الفرعية للمهندسين، في تطوير النوادي ومقرات النقابات، لتقديم افضل الخدمات للأعضاء وذويهم.

وأوضح نقيب المهندسين، الدور الوطني للنقابة والذي برز خلال الفترة الماضية، في ملفات التصالح، والاشتراطات البنائية، وما تم من تقدم ملموس في ملف التعليم الهندسي.

ووجه محافظ الإسماعيلية، التهنئة لخريجي كلية الهندسة الجدد، والمنضمين حديثا للنقابة، مؤكدا أن الدقة في العمل هي اساس النجاح، وأن علم الهندسة قائم على التخيل والابداع مقترنا بالدقة في العمل، وأوصاهم بالحصول على درجات علمية أعلى خلال مسيرتهم العملية.

وأدى خريجي كلية الهندسة المنضمين حديثا للنقابة، قسم المهندس، كما تم تكريم أبناء المهندسين المتفوقين علميا في الشهادات العامة والازهرية، وخريجي الكليات المختلفة، والمهندسين الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه، ومنحهم شهادات التقدير نظير تفوقهم، وتكريم الطالبة ساره علاء، الحاصلة على المركز الأول في الثانوية العامة بالإسماعيلية، والثالثة على مستوي الجمهورية.